Под Нижним Тагилом в ДТП с тремя машинами погибла 66-летняя пассажирка

Утром 23 октября на 10-м километре трассы «Николо-Павловское — Алапаевск» столкнулись три автомобиля. Погибла 66-летняя пассажирка Skoda, еще два водителя пострадали. Об этом «ФедералПресс» сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем Kia Rio ехала из Новоасбеста в сторону Шиповки. Она выбрала слишком высокую скорость и потеряла контроль над машиной, после чего вылетела на встречную полосу и врезалась в Skoda, за рулем которой была 47-летняя женщина. Ехавший сзади Hyundai ix35 под управлением 48-летней женщины задел Kia Rio.

Пассажирка Skoda скончалась на месте до приезда скорой. Водители Skoda и Kia Rio получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.

Водители Hyundai ix35 и Skoda, а также погибшая — из Нижнего Тагила. Водитель Kia Rio живет в Новоасбесте. По факту аварии начато расследование.