В Кузбассе столкнулись два бензовоза

На трассе в Кемеровской области произошло ДТП с участием двух бензовозов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, происшествие случилось вечером 23 октября на 57-м километре дороги Кемерово — Анжеро-Судженск. Водитель автомобиля DAF не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с другим грузовиком DAF.

В результате один из водителей получил травмы. Также произошел розлив дизельного топлива.

На место выезжал прокурор Яшкинского района Александр Огнев. Специалисты Росприроднадзора начали проверку. Они отберут пробы почвы, чтобы оценить ущерб экологии. Ситуацию контролирует областная прокуратура.

Ранее на Киевском шоссе произошло массовое ДТП, в котором столкнулись грузовик, груженный песком, и шесть легковых автомобилей. В результате пострадали три человека, однако все они отказались от госпитализации.