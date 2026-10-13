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    В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности

    Фото: РИА «Новости»

    В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности в связи с работами на танкере, который ранее пострадал от атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение 13 октября. В документе указано, что существует угроза ЧС из-за риска разлива нефтепродуктов.

    Режим позволит проводить непрерывный мониторинг экологической обстановки, задействовать силы РСЧС и оперативно принимать меры для предупреждения возможной чрезвычайной ситуации.

    Ранее в Сочи открыли пляжи, ранее закрытые после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» в Черном море.

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