В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности
В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности в связи с работами на танкере, который ранее пострадал от атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение 13 октября. В документе указано, что существует угроза ЧС из-за риска разлива нефтепродуктов.
Режим позволит проводить непрерывный мониторинг экологической обстановки, задействовать силы РСЧС и оперативно принимать меры для предупреждения возможной чрезвычайной ситуации.
Ранее в Сочи открыли пляжи, ранее закрытые после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» в Черном море.
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