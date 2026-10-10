Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении траншеи на КАД в Ленобласти

В Ленинградской области двух рабочих засыпало песком в траншее на 31-м километре КАД, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия во Всеволожском районе прибыли сотрудники дежурной смены 147-1 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» и аварийно-спасательная группа.

«Одного рабочего до прибытия пожарных извлекли из траншеи очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован», — сообщили в региональном МЧС.

Прибывшие пожарные извлекли второго рабочего. Его тоже передали медикам, констатировавшим его смерть.

Ранее в Алтайском крае пострадал машинист башенного крана, выпрыгнувший из кабины при его падении. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии из-за многочисленных травм.