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    Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении траншеи на КАД в Ленобласти

    Фото: РИА «Новости»

    В Ленинградской области двух рабочих засыпало песком в траншее на 31-м километре КАД, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

    В ведомстве уточнили, что на место происшествия во Всеволожском районе прибыли сотрудники дежурной смены 147-1 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» и аварийно-спасательная группа.

    «Одного рабочего до прибытия пожарных извлекли из траншеи очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован», — сообщили в региональном МЧС.

    Прибывшие пожарные извлекли второго рабочего. Его тоже передали медикам, констатировавшим его смерть.

    Ранее в Алтайском крае пострадал машинист башенного крана, выпрыгнувший из кабины при его падении. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии из-за многочисленных травм.

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