Шторм в Анадыре снес постройки и привел к отмене авиарейсов

В Анадыре произошел разрушительный шторм. Кадры последствий разбушевавшейся стихии оказались в распоряжении 360.ru.

Из-за повышенного уровня воды на берегу смыло балки рыбаков. На суше, где стояли корабли, теперь разлился водоем.

Стихия также снесла постройки. Из-за непогоды пришлось отменить все авиарейсы. Авиакомпания «Россия» призвала пассажиров внимательно следить за обновлениями онлайн-табло.

«Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе всем желающим — размещение в гостинице», — заявили в компании.

Как сообщили в МЧС, из-за повышения уровня воды в реке Казачке временно ограничили движение транспорта через мост.

Ограничение ввели в превентивных целях для безопасности граждан. Оно будет действовать до улучшения гидрологической обстановки. Водителям рекомендуют пользоваться объездным путем.

В конце сентября в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра, дождей и града.