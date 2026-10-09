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    Шторм в Анадыре снес постройки и привел к отмене авиарейсов

    В Анадыре произошел разрушительный шторм. Кадры последствий разбушевавшейся стихии оказались в распоряжении 360.ru.

    Из-за повышенного уровня воды на берегу смыло балки рыбаков. На суше, где стояли корабли, теперь разлился водоем.

    Стихия также снесла постройки. Из-за непогоды пришлось отменить все авиарейсы. Авиакомпания «Россия» призвала пассажиров внимательно следить за обновлениями онлайн-табло.

    «Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе всем желающим — размещение в гостинице», — заявили в компании.

    Как сообщили в МЧС, из-за повышения уровня воды в реке Казачке временно ограничили движение транспорта через мост.

    Ограничение ввели в превентивных целях для безопасности граждан. Оно будет действовать до улучшения гидрологической обстановки. Водителям рекомендуют пользоваться объездным путем.

    В конце сентября в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра, дождей и града.

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