В больницу Петербурга положили пациента, а «выписали» его мумию

Мумифицированного пациента обнаружили в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram-канале .

По данным следователей, прошлой зимой в медучреждение на скорой привезли 41-летнего мужчину. После этого он пропал.

«В результате долгих поисков его мумифицированное тело обнаружили в подсобке больницы. Мать сообщает, что до сих пор не установлена причина смерти пациента больницы», — написали в пресс-службе СК.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность».

Ранее четвероклассник-инвалид скончался в Петербурге после того, как две бригады скорой помощи отказались везти его в больницу. Медики приехали на вызов, осмотрели больного и заявили, что он не нуждается в госпитализации.