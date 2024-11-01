В больницу Петербурга положили пациента, а «выписали» его мумию
СК: мумифицированное тело пациента нашли в Мариинской больнице Петербурга
Мумифицированного пациента обнаружили в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
По данным следователей, прошлой зимой в медучреждение на скорой привезли 41-летнего мужчину. После этого он пропал.
«В результате долгих поисков его мумифицированное тело обнаружили в подсобке больницы. Мать сообщает, что до сих пор не установлена причина смерти пациента больницы», — написали в пресс-службе СК.
В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность».
Ранее четвероклассник-инвалид скончался в Петербурге после того, как две бригады скорой помощи отказались везти его в больницу. Медики приехали на вызов, осмотрели больного и заявили, что он не нуждается в госпитализации.