В Адыгее турист погиб, сорвавшись со скалы

В Адыгее двое туристов сорвались в каньон реки с высоты порядка 80 метров, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«В муниципальном образовании Майкопский район, в районе Сахрайских водопадов сорвались двое туристов. <…> К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыли спасатели. Второго туриста подняли из каньона реки с помощью троса и передали медикам.

Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели туриста в районе Сахрайских водопадов. Также стало известно, что со скалы сорвались двое жителей Ростовской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Очевидцы опрошены, место происшествия — осмотрено.

Ранее в Турции разбился российский парапланерист. Спортсмен сорвался после взлета, упав с высоты 1900 метров.