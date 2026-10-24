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    В Адыгее турист погиб, сорвавшись со скалы

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Адыгее двое туристов сорвались в каньон реки с высоты порядка 80 метров, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

    «В муниципальном образовании Майкопский район, в районе Сахрайских водопадов сорвались двое туристов. <…>  К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — уточнили в ведомстве.

    На место происшествия прибыли спасатели. Второго туриста подняли из каньона реки с помощью троса и передали медикам.

    Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели туриста в районе Сахрайских водопадов. Также стало известно, что со скалы сорвались двое жителей Ростовской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Очевидцы опрошены, место происшествия — осмотрено.

    Ранее в Турции разбился российский парапланерист. Спортсмен сорвался после взлета, упав с высоты 1900 метров.

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