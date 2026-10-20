Слон в Замбии пронзил бивнем и затоптал британского туриста

В национальном парке «Южная Луангва» в Замбии группа туристов столкнулась с агрессивным слоном. Животное затоптало насмерть 63-летнего мужчину из Бристоля, который не смог убежать из-за больной ноги. Об этом сообщила газета The Sun .

Саймон Берджесс вместе с напарниками отправились проверить скважину, снабжающую лагерь водой. Оказалось, что они выбрали неудачное место для ночлега, так как неподалеку обосновались слоны в брачный период. Один из самцов выскочил из-за куста и бросился на людей.

«Поскольку у отца была больная нога, и он только что оправился от опоясывающего лишая, он не мог бегать так быстро, как все остальные, и в итоге ему пришлось бежать в совершенно противоположном направлении от лагеря, где его схватил слон», — рассказала его дочь Лили Берджесс.

Слон пронзил его бивнем и, по версии родных, сбросил либо затоптал. Мужчина получил раны грудной клетки, травму головы и умер до приезда врачей.

Ранее на охоте в Африке погиб миллионер из США. Его затоптали слоны.