На Камчатке 11-летний ребенок получил обморожение во время сплава

Юного участника туристической группы госпитализировали с признаками обморожения после сплава на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 11 туристов, в том числе девять детей от 11 до 15 лет, отправились на двух рафтах по реке Приливной через одноименное озеро в сторону Халактырского пляжа. Из-за ухудшения погоды участники оказались на берегу озера и стали ждать помощи у костра.

«Несовершеннолетнему 11 лет с признаками обморожения потребовалась медицинская помощь: спасатели обеспечили ребенка теплой одеждой, эвакуировали его из труднодоступной местности на квадроцикле и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказала пресс-служба.

Ребенка госпитализировали. Остальные туристы остались в палаточном лагере.

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее в МЧС предложили ограничить участие детей младше 14 лет в туристических походах по горным маршрутам.