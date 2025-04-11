Умер седьмой пассажир затонувшего в Египте батискафа

Число погибших при крушении батискафа «Синдбад» в Египте возросло до семи человек. В больнице умерла девочка, пострадавшая при погружении. Ее отец сообщил об этом «Известиям» .

После крушения девочка лежала подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец сообщил, что 9 апреля она скончалась.

Авария произошла утром 27 марта у берегов Хургады. Прогулочный батискаф с 45 людьми на борту начал погружение с открытыми люками. Погибли, вместе с последней жертвой, семь человек, в том числе трое детей. Среди них врач из Татарстана и семья из Выборга.

Очевидцы рассказали, что «Синдбад» находился в километре от берега, их доставили к нему на катере. Батискаф ушел под воду за доли секунды, пассажиры выбирались своими силами. В больницу попали 26 человек, в том числе девочка в критическом состоянии.