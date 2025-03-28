Опубликован полный список россиян с затонувшего в Хургаде батискафа

Полный список российских туристов, находившихся на борту затонувшего у берегов Хургады батискафа, появился в Сети. Его обнародовал египетский портал Al-Youm as-Sabia .

В списке многие фамилии повторяются. В нем пять Гордеевых, четыре Валиуллиных, четыре Болдыревых и четыре Боровковых. Также по двое Никифоровых, Головиных и Буценко. Пропавшими числятся 15 россиян.

Самым младшим пассажирам было по три года, а самым старшим — по 62, уточнил телеканал РЕН ТВ.

Российские генконсульство сообщило, что прогулочный батискаф потерпел аварию около побережья Хургады. Большую часть туристов спасли. Шесть россиян погибли.

В больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, в числе которых были 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и один человек, чью личность предстоит установить.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о гибели одного ребенка при крушении батискафа с туристами.