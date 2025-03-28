Выживший турист рассказал о пострадавшей при крушении батискафа в Хургаде дочери

Россиянин Андрей Болгарев вместе с женой, двумя детьми и их бабушкой находился на батискафе «Синдбад» в Хургаде. После крушения пожилая женщина погибла, а дочь пары попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщил в беседе с 360.ru мужчина.

Он отметил, что накануне вместе с семьей отправился на экскурсию. Туристы находились внутри батискафа, когда туда внезапно начала наливаться вода.

«И все начали тонуть. Я, моя супруга и сын чудом выжили. Наша бабушка погибла, а дочь находится в очень тяжелом состоянии. Врачи местной больницы борются за ее жизнь», — сказал россиянин.

Болгарев добавил, что после событий в в Хургаде обратился за помощью в МЧС и Минздрав. Мужчина выразил надежду, что российские специалисты помогут в спасении его дочери. Сейчас россиянин находится в больнице.

Батискаф «Синдбад» затонул 27 марта, когда вез российских туристов на экскурсию. По последним данным, погибли четверо взрослых и двое детей. Всего на борту находились 45 человек.