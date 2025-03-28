«Ушла под воду за доли секунды». Затопление батискафа в Хургаде успели снять на видео

Потерпевшие рассказали, что подлодка начала погружаться во время посадки людей, вылезти на палубу успели не все. Среди них были московские туристы, бабушка и дедушка хотели показать подводный коралловый риф двум маленьким внукам 7 и 8 лет, купили билеты на подлодку «Синдбад» за семь тысяч рублей. Но прямо перед посадкой дети захотели в уборную, из-за чего они задержались.

«Повезло, что спускались последние, и папа понял вовремя, что начало происходить. Забросил детей на пирс, начал помогать с другим мужчиной доставать остальных людей. Лодка начала опускаться, когда люди еще зашли не все, в итоге она за доли секунды ушла под воду», — сообщили очевидцы.

Предварительно, происшествие могло произойти из-за ошибки команды: они начали погружение раньше времени, в результате чего в люки хлынула вода.