Затонувший в Хургаде батискаф «Синдбад» погрузился под воду с открытыми люками

Сотрудники затонувшего в Хургаде батискафа «Синдбад» перед погружением заявили туристам, что не умеют плавать, а сам подводный аппарат начал погружаться с открытыми люками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам туристов, их отвезли к батискафу на катере. Судно находилось примерно в километре от берега. Путешественники предвкушали яркую экскурсию по рифу Красного моря.

Прямо перед отправкой один из сотрудников признался, что не умеет плавать. Все приняли его слова за шутку, но когда случилось ЧП, тонущих людей из воды вытаскивали сами пассажиры.

Также журналисты выяснили, что «Синдбад» начал погружаться с открытыми люками. Людей даже не успели посадить в смотровой отсек. Как ранее рассказал один из очевидцев, лодка ушла под воду «за доли секунды».

После ЧП выживших туристов отвезли в отдел полиции. Там их допрашивали на протяжении трех часов.

По неуточненным данным, причиной затопления стала ошибка команды, которая начала погружение слишком рано. Также есть версия, что батискаф затонул из-за технических неполадок.

При крушении батискафа в Хургаде погибли шесть человек. Еще двое туристов пропали без вести, 13 госпитализировали. Всего на борту судна было 45 туристов.