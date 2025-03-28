При крушении батискафа в Хургаде погибли жительница Выборга и ее дети

Жительница Выборга вместе с двумя детьми погибла при крушении батискафа «Синдбад» в Хургаде. Ее супруг и еще один ребенок попали в больницу, сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленинградской области.
«В батискафе <...> среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли. Отец и один из сыновей в настоящий момент находятся в больнице», — уточнили в администрации.
Власти объявили о розыске родственников семьи и пообещали оказать ей необходимую помощь.
Батискаф «Синдбад» с российскими туристами затонул в километре от Хургады. Он вез людей на экскурсию. Погружение судно начало с открытыми люками. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей.
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