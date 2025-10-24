Три квартиры и восемь автомобилей пострадали при атаке БПЛА в Красногорске

В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске пострадали три квартиры и восемь автомобилей на парковке. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло около 04:11, в ночь на пятницу. В высотке зафиксировали разрушения межквартирных стен и имущества внутри. Также пострадала фасадная часть дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что при атаке беспилотника в Красногорске пострадали пять человек, в том числе ребенок. Из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек.

Окровавленного несовершеннолетнего вынесли из дома на руках, за ним выбежала мама с порезанными ногами. Кроме того, в доме в результате ЧП разворотило лифт.

Очевидец рассказывал 360.ru, что взрыв был такой силы, что с места удара на 14-м этаже сразу повалил дым. На месте происшествия работает оперативный штаб.