После атаки дрона на дом в Красногорске эвакуировались 70 человек

После атаки беспилотника по жилому дому в подмосковном Красногорске эвакуировались 70 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 70 человек», — заявили в службах.

Ранее стало известно, что в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов попал беспилотник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что пострадали пять человек, среди них ребенок, его отправили в Центр имени Рошаля с вывихом колена и легким повреждением голени. Взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу № 1.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Красногорске .