Пострадавшего из-за дрона в Красногорске ребенка вынесли из дома в крови и осколках

Shot: пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок был весь в крови и осколках

Ребенок, который пострадал при атаке дрона на многоэтажку в Красногорске на бульваре Космонавтов, был весь в крови и осколках. Об этом сообщили очевидцы в беседе с Telegram-каналом Shot .

Люди отметили, что видели, как его выносили из поврежденной квартиры. За ребенком бежала мать на порезанных ногах.

По данным журналистов, беспилотник врезался в дом со стороны дороги, пробил стену и сдетонировал, от взрыва вынесло вторую стену дома со стороны двора. Квартира на 14-м этаже, куда изначально влетел дрон, оказалась насквозь пробита.

Также очевидцы рассказали, что в результате ЧП в доме разворотило лифт. Сейчас жильцов не пускают в квартиры, на месте происшествия ведут работу сотрудники экстренных служб.

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате ЧП пострадали пять человек, один из которых ребенок. Троих взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу, а несовершеннолетнего — в центр имени Рошаля.

Также глава региона опубликовал фото из поврежденной квартиры.