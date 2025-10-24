Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Красногорске
Появилось фото с места взрыва в многоэтажке в Красногорске на бульваре Космонавтов. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Очевидцы рассказали в беседе с 360.ru, что проснулись от очень сильного взрыва. Из места, куда прилетел дрон, шел дым. После ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и медики.
«Приехало две скорые и потом еще стали приезжать, было не меньше семи машин», — рассказал собеседник 360.ru.
По его словам, из соседнего подъезда выносили пострадавших.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате взрыва в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребенок. По его словам, в квартиру на 14-м этаже залетел беспилотник.
Четверых пострадавших оперативно госпитализировали. Троих взрослых в Красногорскую городскую больницу № 1, а ребенка — в Центр имени Рошаля.