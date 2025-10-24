Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Красногорске

Появилось фото с места взрыва в многоэтажке в Красногорске на бульваре Космонавтов. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Очевидцы рассказали в беседе с 360.ru, что проснулись от очень сильного взрыва. Из места, куда прилетел дрон, шел дым. После ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и медики.

«Приехало две скорые и потом еще стали приезжать, было не меньше семи машин», — рассказал собеседник 360.ru.