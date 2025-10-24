Оперштаб развернули после атаки дрона на дом в Красногорске
Волков: после атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
Оперативный штаб развернули после атаки дрона по жилому дому в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Волков.
По его словам, удар пришелся по 14-му этажу дома на Бульваре Космонавтов.
«Нахожусь на месте происшествия. Погибших нет. Развернули оперативный штаб», — написал Волков.
Глава Красногорска добавил, что здание обследовали специалисты. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, городской администрации и полиции, экстренные службы.
«Мы окажем поддержку пострадавшим и их семьям», — заключил он.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что при атаке беспилотника по дому в Красногорске пострадали пять человек. В экстренных службах отмечали, что самостоятельно эвакуировались 70 человек.
Очевидец рассказывал 360.ru, что взрыв был очень сильный, с места удара сразу повалил дым.