Оперштаб развернули после атаки дрона на дом в Красногорске

Волков: после атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб

Оперативный штаб развернули после атаки дрона по жилому дому в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Волков.

По его словам, удар пришелся по 14-му этажу дома на Бульваре Космонавтов.

«Нахожусь на месте происшествия. Погибших нет. Развернули оперативный штаб», — написал Волков.

Глава Красногорска добавил, что здание обследовали специалисты. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, городской администрации и полиции, экстренные службы.

«Мы окажем поддержку пострадавшим и их семьям», — заключил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что при атаке беспилотника по дому в Красногорске пострадали пять человек. В экстренных службах отмечали, что самостоятельно эвакуировались 70 человек.

Очевидец рассказывал 360.ru, что взрыв был очень сильный, с места удара сразу повалил дым.