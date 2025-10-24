Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве в доме в Красногорске

Пять человек, среди которых один ребенок, пострадали при взрыве в многоэтажке в Красногорске на бульваре Космонавтов. В квартиру на 14-м этаже залетел дрон. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

По словам главы региона, троих взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка — в Центр имени Рошаля. У взрослых диагностировали осколочные ранения, переломы и черепно-мозговые травмы, у ребенка — легкое повреждение голени и вывих колена.

На место ЧП прибыл глава городского округа и сотрудники экстренных служб, МЧС и правоохранительных органов. Всем пострадавшим и их родным окажут необходимую помощь.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после взрыва в Красногорске во дворе дома разбросаны куски фасада. По данным журналистов, в результате ЧП в пяти квартирах выбило стекла.