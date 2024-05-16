Три человека пострадали в ДТП в Самарской области | 360°

16 мая 2024, 15:29
Три человека пострадали в ДТП в Самарской области
ДТП с участием Chevrolet Lanos и Hyundai Solaris произошло накануне вечером в Большечерниговском районе Самарской области. О случившемся рассказал «Царьград», ссылаясь на ГУ МВД России по региону.
На 116-м километре трассы «Самара — Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан» водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.
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В аварии пострадали 45-летний водитель Hyundai, а также водитель и пассажир Chevrolet. На месте ЧП пришлось задействовать спасателей ПСЧ № 133 противопожарной службы, чтобы деблокировать пострадавших.
ДТП
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