Три человека пострадали в ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Канавинском мосту произошла авария с участием трех машин. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru.
ДТП случилось 13 марта около 20:30 рядом с домом №46 на улице Рождественская.
Водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего KIA отбросило в сторону, где она врезалась в Lada. В результате аварии пострадали три пассажира KIA, их госпитализировали. Погибших нет.
Последствия ДТП ликвидировали пятеро сотрудников МЧС России.
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