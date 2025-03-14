Три человека пострадали в ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Канавинском мосту произошла авария с участием трех машин. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru .

ДТП случилось 13 марта около 20:30 рядом с домом №46 на улице Рождественская.

Водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего KIA отбросило в сторону, где она врезалась в Lada. В результате аварии пострадали три пассажира KIA, их госпитализировали. Погибших нет.

Последствия ДТП ликвидировали пятеро сотрудников МЧС России.