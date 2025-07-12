Более 2 тысяч человек посмотрели матч профессиональных футболистов и сборной Рузы

Известные российские футболисты провели матч с любительской командой жителей Рузы. Игра завершилась со счетом 10:10 и прошла в рамках проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в Министерствое физической культуры и спорта Подмосковья.

Это уже седьмая встреча за лето 2025 года. На поле стадиона «Урожай» при поддержке двух тысяч зрителей сыграли такие знаменитости, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Самедов. В воротах стоял Руслан Нигматуллин — для него это был второй матч за «Легенд футбола». Также в составе команды звезд сыграл участник проекта «Суперлига Подмосковья» Андрей Чумаков.

Тренировал звездную команду Валерий Гладилин — бывший вице-чемпион СССР и двукратный чемпион России как тренер.

«Проект великолепный! Самое главное, что дети получили сегодня удовольствие, встретившись с Легендами. Наши именитые футболисты с удовольствием приезжают и стараются передать своё мастерство и опыт детям. Хочу также поблагодарить за такое прекрасное поле. Здесь занимаются дети и могут тренироваться профессиональные команды. Побольше бы таких полей, в наше время о таком можно было только мешать. Московская область всегда была богата на таланты. Подмосковье воспитало целый список выдающихся футболистов», — прокомментировал он.

Перед матчем прошли мастер-классы и различные активности для детей. Гостей ждали интерактивные развлечения, футбольные аттракционы и лотерея с призами.

«Для меня самая главная часть проекта — это мастер-классы. В них участвует где-то 150, а иногда бывает и 250 детей. И все они хотят получить импульс для дальнейшего развития в спорте», — добавил соорганизатор проекта, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

За последние четыре года команда «Легенды футбола» провела более 40 матчей с любителями в разных округах области. Проект «Выходи во двор» запустили по инициативе губернатора Андрея Воробьева и в рамках госпрограммы «Спорт России».