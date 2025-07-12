Прокуратура начала проверку после обрушения моста в Вологодской области

В Вологодской области прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста через реку Юг в Дуниловском поселке во время крестного хода. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили в прокуратуре Вологодской области .

Два человека находятся под наблюдением, пятерых уже отпустили домой, в том числе 13-летнюю девочку. Прокуратура даст оценку действиям местных властей и ответственных за состояние моста. Ситуацию взял под контроль губернатор области.

«Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, готовится ее транспортировка санавиацией в город Вологда. Два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска», — прокомментировал губернатор Георгий Филимонов.

Пешеходный мост обрушился во время крестного хода. Он соединяет поселок Дуниловский и деревню Дунилово.