Полицейский пострадал при атаке дрона в Курской области

Старший сержант полиции пострадал при исполнении служебного долга в Глушковском районе Курской области во время атаки дронов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги», — написал он.

Его сейчас везут в ближайшую центральную районную больницу для оказания первой помощи. Затем бригада скорой доставит его в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал полицейскому скорейшей поправки.

В российских регионах ночью системы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника. Больше всего беспилотников военные перехватили под Брянском — 16 БПЛА. В Крыму ликвидировали четыре дрона, в Ростовской области — три, в Курской — два, в Воронежской — один. Над Черным морем поразили пять БПЛА, а над Азовским — один.