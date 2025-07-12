Крышу медкомплекса сорвало во время урагана в Москве

В Москве во время урагана сорвало крышу медицинского комплекса. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

«Я сидел на балконе и заснял видео шторма, который сейчас на Москву обрушился. Кровля обрушилась, хорошо, никого не зашибло», — рассказал очевидец.

Как уточнил Telegram-канал Mash, сорвало крышу медкомплекса «Москва».

Дождь и град накрыли Москву после аномальной жары. В городе буквально начался шторм, хотя еще несколько часов назад столбики термометров в центре столицы показывали +36 градусов. Экстремальная жара побила рекорд 122-летней давности.

Как сообщили «Известия», 12 и 13 июля москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода. Дождь будет идти два дня.