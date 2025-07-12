Ново-Переделкино накрыла гроза с градом

Град с грозой обрушились на Ново-Переделкино. Читатели 360.ru поделились видео с непогодой.

На кадрах видны крупные градины. Небо затянули серые тучи.

При этом в центре Москвы столбики термометров поднялись до 36,1 градуса. Экстремальная жара в столице побила рекорд 122-летней давности.

Аномальная жара накрыла почти всю европейскую часть нашей страны, сообщили «Известия». До +38 градусов синоптики обещали в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях.

Высокие температуры обошли лишь Северо-Западный федеральный округ. В Карелии и Ленинградской области прогнозировали дожди, грозы и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

