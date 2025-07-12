Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент Владимир Путин является искренне верующим и церковным человеком. Об этом он сказал после богослужения в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню апостолов Петра и Павла. Его слова передало РИА «Новости» .

По словам патриарха, православная вера главы государства — это часть глубоких перемен в стране после советских гонений. Он подчеркнул, что Путин не просто демонстрирует религиозность, а по-настоящему участвует в церковной жизни и не скрывает своей веры.

«Мы прошли через эти атеистические гонения и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе (государства — прим. ред.) стоит православный человек — Владимир Владимирович Путин — не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек», — сказал патриарх Кирилл.

Ранее глава РПЦ отметил, что демографическая политика должна быть основана на стратегическом подходе с расчетом как минимум на 25-летний горизонт, поэтому моментальных изменений после вступления в силу новых социально-экономических инициатив и мер поддержки многодетных семей ожидать не стоит.