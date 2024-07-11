Сегодня 13:05 РИА «Новости»: трех европейских задержали за попытку нелегально попасть на Байконур
Трех туристов из Европы задержали, когда они пытались пробраться на космодром Байконур. Об этом сообщили
РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Европейцев задержали, когда они только попробовали проникнуть на режимный объект. По решению гарнизонного военого суда нарушителям назначили административное наказание. Кроме того, от туристов потребовали покинуть территорию, добавил
KP.RU.
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