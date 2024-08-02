Тракторист из Амурской области задел провода ЛЭП и получил смертельный удар током

В Амурской области тракторист получил смертельный удар током, задев частью машины линию электропередачи. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты » со ссылкой на данные компании ДРСК.

Трагедия произошла в селе Желтоярово. Согласно предварительной информации, 45-летний водитель проводил сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП. В какой-то момент стрела транспортного средства наткнулась на провод.

В организации отметили, что подобные случаи предполагают определенный порядок действий. Вероятно, мужчина покинул салон машины не по правилам.