Тела 4 убитых детей увезли из частного дома под Тверью

Тела четырех убитых детей начали вывозить из дома в Тверской области. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По предварительным данным, трех мальчиков и девочку зарезал их собственный отец — уроженец Таджикистана, имеющий российское гражданство

После расправы над детьми он пытался покончить с жизнью.

Сейчас подозреваемый находится в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело. Матери убитых детей под Тверью потребовалась помощь врачей.

Всего в семье воспитывалось шестеро детей. Ни у самого подозреваемого, ни у его близких не было проблем с законом. Соседи рассказали, что за несколько дней до убийства С. мужчина вел себя странно, по их мнению, он мог мог быть под наркотиками.

Погибшим детям не было и семи лет.