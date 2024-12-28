Убитым под Тверью детям было меньше семи лет

Все четверо детей, которых предположительно убил родной отец в СНТ «Межурка» Тверской области, были младше семи лет.Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Тела четверых детей нашли в частном доме. Первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов выехал на место происшествия.
По предварительным данным, несовершеннолетних убил отец. Он запер жену и расправился с детьми. Мужчину задержали, сейчас он находится в реанимации.
Как сообщил Telegram-канал Shot, отец мог быть под наркотиками. По словам местных жителей, последние несколько дней мужчина вел себя странно и агрессивно. В доме семьи начались сильные скандалы. При этом раньше жалоб от соседей не поступало.
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