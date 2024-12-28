СК показал видео места убийства 4 детей в СНТ под Тверью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей в СНТ Межурка в Тверской области. Пресс-служба ведомства по региону опубликовала кадры с места ЧП.

На видео попала работа криминалиста возле дома, где жила семья. На месте убийства правоохранители нашли тела мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалой девочки.

«В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства», — подчеркнули в пресс-службе.

Ход следствия контролирует руководство СУ СК, добавили в ведомстве.

В убийстве детей заподозрили их отца — 37-летнего выходца из Таджикистана, имеющего российское гражданство. Мужчина вел себя неадекватно и попытался на глазах жены и брата покончить с собой.

Его удалось спасти, сейчас он находится на аппарате ИВЛ в больнице. Всего в семье было шесть детей. На учете в полиции ни подозреваемый, ни его родственники не состояли.