Стало известно число спасенных из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, включая семь детей

Из-под завалов рухнувших подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, среди них семь детей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба МЧС России.

«Из-под завалов всего извлекли 15 человек, среди них семеро детей. К сожалению, четыре человека обнаружили погибшими», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва газовоздушной смеси в четверг в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда многоквартирного дома. Власти города ввели режим ЧС на территории Дзержинского района. Из пострадавшего и стоящих рядом домов эвакуировали 70 жильцов, в гостинице для них открыли пункт временного размещения.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело. Прокуратура также начала проверку организации, которая обслуживала газовое оборудование в этом жилом доме.

Ранее появились кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле.