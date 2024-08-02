Стало известно число спасенных из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, включая семь детей

Фото: РИА «Новости»

Из-под завалов рухнувших подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, среди них семь детей. Об этом РИА «Новости»сообщила пресс-служба МЧС России.

«Из-под завалов всего извлекли 15 человек, среди них семеро детей. К сожалению, четыре человека обнаружили погибшими», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва газовоздушной смеси в четверг в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда многоквартирного дома. Власти города ввели режим ЧС на территории Дзержинского района. Из пострадавшего и стоящих рядом домов эвакуировали 70 жильцов, в гостинице для них открыли пункт временного размещения.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело. Прокуратура также начала проверку организации, которая обслуживала газовое оборудование в этом жилом доме.

Ранее появились кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте