При взрыве в многоэтажке во Владикавказе погибли два человека

Во Владикавказе произошел хлопок на шестом этаже многоквартирного дома на улице Курсантов-Кировцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В результате случившегося в здании выбило окна. Обошлось без возгорания. Прибывшие на место спасатели приступили к разбору конструкций.

«Два человека погибли. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация уточняется», — заявили в МЧС.

Причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии при взрыве газа в частном доме пострадали мать и пятеро детей. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.