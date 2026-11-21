Во Владикавказе два человека погибли при взрыве бытового газа в многоэтажке
При взрыве в многоэтажке во Владикавказе погибли два человека
Во Владикавказе произошел хлопок на шестом этаже многоквартирного дома на улице Курсантов-Кировцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
В результате случившегося в здании выбило окна. Обошлось без возгорания. Прибывшие на место спасатели приступили к разбору конструкций.
«Два человека погибли. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация уточняется», — заявили в МЧС.
Причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.
Ранее стало известно, что в Северной Осетии при взрыве газа в частном доме пострадали мать и пятеро детей. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.