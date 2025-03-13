Спасатели за сутки потушили восемь пожаров в Саратовской области

Восемь пожаров вспыхнули на территории Саратовской области за минувшие сутки 12 марта. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в четырех случаях огонь охватил мусор. В селе Кочетное Ровенского района дотла выгорел автомобиль МАЗ. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Однокомнатная квартира загорелась в Энгельсе. Пламя распространилось по площадь одного квадратного метра, никто не пострадал.

Кроме того, пожар случился в бане на территории села Яковлевка Базарно-Карабулакского района. Огонь охватил 18 «квадратов». Еще одно ЧП случилось в селе Быков Отрог Балаковского района. Там загорелся утеплитель пола в строящемся здании. Два пожарных расчета получили возгорание на площади 100 квадратных метров.