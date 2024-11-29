Спасатели локализовали крупный пожар в Невском районе Петербурга

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар, который произошел накануне утром 29 ноября в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
Около шести утра загорелся ангар на проспекте Александровской Фермы. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели возгорание на площади 200 квадратных метров. На месте трудились 25 пожарных на шести спецмашинах, написало СМИ.
Им удалось локализовать огонь в 08:23. Информации о пострадавших не поступало.
Нейросеть выявила 100 случаев неправильной парковки в Подмосковье в ноябре
«Транснефть» предупредила о риске дефицита средств
Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии
Учительница из Подольска победила в региональном педагогическом конкурсе
Каток откроют в парке «Питомник» в Серпухове 1 декабря
Патриотическая акция «Пролог Победы. Битва под Москвой» прошла в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте