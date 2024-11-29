Спасатели локализовали крупный пожар в Невском районе Петербурга

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар, который произошел накануне утром 29 ноября в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

Около шести утра загорелся ангар на проспекте Александровской Фермы. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели возгорание на площади 200 квадратных метров. На месте трудились 25 пожарных на шести спецмашинах, написало СМИ.

Им удалось локализовать огонь в 08:23. Информации о пострадавших не поступало.