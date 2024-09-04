Спасатели эвакуировали более 30 человек из горящего здания в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники МЧС вывели из горящего пятиэтажного здания 34 человека. Пожар произошел накануне в общежитии на улице Сулимова. Об этом написал «ФедералПресс» .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание началось в квартире на пятом этаже. Там загорелись личные вещи жильцов.

На месте тушения работали 24 пожарных и восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.