Спасатели эвакуировали более 30 человек из горящего здания в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники МЧС вывели из горящего пятиэтажного здания 34 человека. Пожар произошел накануне в общежитии на улице Сулимова. Об этом написал «ФедералПресс».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание началось в квартире на пятом этаже. Там загорелись личные вещи жильцов.
На месте тушения работали 24 пожарных и восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
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