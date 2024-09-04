Спасатели эвакуировали более 30 человек из горящего здания в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники МЧС вывели из горящего пятиэтажного здания 34 человека. Пожар произошел накануне в общежитии на улице Сулимова. Об этом написал «ФедералПресс».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание началось в квартире на пятом этаже. Там загорелись личные вещи жильцов.

На месте тушения работали 24 пожарных и восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Почему мигрантам можно нарушать закон?

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

«Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте