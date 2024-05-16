Спасатели эвакуировали 23 человека из горящего дома в Петербурге | 360°

16 мая 2024, 17:22
Спасатели эвакуировали 23 человека из горящего дома в Петербурге
Возгорание произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания 23 человека, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя возникло в коридоре дома по Якорной улице, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали 20 сотрудников МЧС.
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