Спасатель Бойко объяснил, как помочь пострадавшим в ДТП до приезда скорой

До прибытия медиков на место аварии важно обеспечить безопасность, вызвать помощь и остановить кровотечение у пострадавших. О правилах первой помощи рассказал сотрудник МЧС, спасатель Виталий Бойко, сообщает Life.ru .

Перед подходом к поврежденной машине нужно убедиться, что нет угроз, в том числе разлитого топлива. Следует включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и заглушить двигатель. Запах бензина — важный сигнал опасности.

Спасателей и медиков нужно вызвать по номеру 112, сообщив точное место ДТП, количество пострадавших и, по возможности, их состояние.

Бойко предупредил: человека с серьезными ушибами или ранениями нельзя без крайней необходимости вытаскивать из машины, сажать или поднимать. Лишние движения могут навредить. Опасно и снимать шлем с пострадавшего мотоциклиста: характер повреждений неизвестен.

Нельзя давать раненым таблетки и питье, пытаться выпрямлять сломанные кости, смазывать раны маслом или кремом. До приезда врачей важно остановить кровотечение, согреть человека и оставаться рядом с ним, передает «ФедералПресс».