В Уфе ребенок сломал позвоночник на качелях в фитнес-клубе

В Уфе подросток получил перелом позвоночника в фитнес-клубе. Об этом в беседе с 360.ru рассказал его отец.

Семья купила карту, рассчитанную на взрослые и детские занятия. В начале октября родители пошли на тренировку, а дети — в детский клуб.

Вернувшись, отец увидел сына на матах. Сотрудники заявили, что он просто ударился. По словам подростка, он перевернулся на качелях, из-за чего у него сбилось дыхание.

На следующий день мальчика госпитализировали с переломом нескольких позвонков. Сейчас он прошел лечение на петле Глиссона и теперь носит корсет.

«Он у нас такой активный мальчик, он спортом занимался: и дзюдо, и футболом. После этого у нас появились коррективы в жизни», — рассказал собеседник 360.ru.

Он отметил, что клуб не связался с семьей. После претензии руководство заявило о «неизбежных рисках». Семье предложили заморозить карты, но отец отказался и написал заявление в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следком Башкортостана проводит проверку.

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