Семь человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки в Дагестане

Авария с участием двух автомобилей произошла в Дербентском районе Дагестана. Не обошлось без пострадавших, сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, рядом с населенным пунктом Куллар столкнулись пассажирская «Газель» и LADA Priora.

Предварительно, травмы получили семь человек. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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