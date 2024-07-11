Семь человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки в Дагестане
Авария с участием двух автомобилей произошла в Дербентском районе Дагестана. Не обошлось без пострадавших, сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, рядом с населенным пунктом Куллар столкнулись пассажирская «Газель» и LADA Priora.
Предварительно, травмы получили семь человек. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
Школьники из Истры приняли участие в областных патриотических сборах
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
The Killers прервали концерт, чтобы досмотреть матч сборной Англии по футболу
Сотрудники ГАИ в Мытищах провели беседу с детьми о безопасности на дорогах
Путин временно передал Росимуществу активы австрийского холдинга Silgan
Сына Николаса Кейджа арестовали по подозрению в избиении матери
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте