Российский турист дал отпор стае обезьян в Таиланде

В Таиланде турист из России отбился от стаи диких макак веслом

Российский турист столкнулся с агрессивной стаей диких макак у побережья одного из небольших островов Таиланда. Обезьяны попытались забраться в надувную лодку, после чего мужчине пришлось отгонять животных веслом, кадры завирусились в социальных сетях.

Туристы приблизились к берегу, где находилась крупная группа макак. Животные в этот момент поедали арбузы, оставленные людьми. После появления лодки несколько приматов бросились в воду и направились к путешественникам.

Макаки подплыли к лодке и начали цепляться за ее борта, пытаясь забраться внутрь. Чтобы не дать животным попасть на борт, российский турист стал отгонять их веслом, одновременно экипаж начал удаляться от берега.

Подобные небольшие острова с большими колониями обезьян встречаются у побережья популярных туристических провинций Пхукет, Краби и Пхангнга. В результате происшествия люди серьезно не пострадали.

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