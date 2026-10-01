Обезьяна Чапа из Московского зоопарка стала амбассадором телеканала 360.ru

Орангутан Чапа из Московского зоопарка переоделась в брендированную кофту с логотипом телеканала 360.ru. Новую одежду обезьяна получила благодаря акции по сбору вещей.

Орангутаны любят человеческие вещи, кутаются в них для тепла, стирают и даже моют ими окна. Чтобы порадовать обезьян, телеканал 360.ru решил им подарить стильное черное поло.

Перед тем как вручить одежду орангутану, ее проверили на безопасность.

«Пуговички мы срежем, потому что это мелки детали, их могут проглотить», — отметила зоотехник зоопарка Юлия Краснова.

Обезьяна Чапа первой из своих сородичей заметила вещь, но сразу примерять не стала. Когда поло утащила ее соседка Чава, орангутанг опешила. В итоге одежда все-таки досталось Чаве, которая с удовольствием ее надела.

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