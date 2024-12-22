Сегодня 11:41 Самолет Ан-2 на Камчатке нашли спустя трое суток. Что известно о его пропаже СК по факту крушения Ан-2 на Камчатке завел уголовное дело 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Следственный комитет России

На Камчатке спустя трое суток обнаружили пропавший грузовой самолет Ан-2. Один пассажир и двое членов экипажа выжили. Что известно к этому часу о ЧП — в материале 360.ru.

Об исчезновении самолета стало известно 19 декабря. Он следовал по маршруту Мильково — Оссора, перевозил около 800 килограммов коммерческого груза. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение, при падении Ан-2 перевернулся.

В предполагаемый район крушения выдвинулись спасатели, в поисковой операции задействовали вертолет Ми-8, который вылетел из Елизово. Почти трое суток экстренные службы прочесывали снежную пустыню, ближайший населенный пункт находился в 160 километрах от места крушения.

Утром в воскресенье, 22 декабря, Ан-2 обнаружили. Внутри находились пилоты и пассажир, все выжили. Трое мужчин выкопали яму в снегу под крылом самолета, чтобы обогреваться. Пилоты слышали радиосигналы о спасательной операции, однако не смогли ответить из-за плохой погоды. Один из них получил ушиб грудной клетки, а второй — закрытую черепно-мозговую травму.

Восточное межрегиональное СУТ СК России в Telegram-канале сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».