Стали известны вероятные причины крушения Ан-2

Причиной аварии Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Об этом сообщил глава Мильковского муниципального округа Николай Сепко в Telegram-канале .

«Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась: сначала он находился на уровне 200 метров, затем резко упал ниже — до 100, 80 и 10 метров. Приземлились в снег», — написал руководитель округа.

При приземлении самолет перевернулся и экипаж оказался заблокированным грузом, который они перевозили. Людям потребовалось много времени, чтобы выбраться из салона, отметил Сепко. Пилоты включили аварийный радиомаяк.

«Экипаж отмечает, что сегодня у них второй день рождения», — рассказал глава округа.

Продуктов было очень мало, и, чтобы согреться и пережить ночь, они выкопали яму в снегу. Ан-2 совершал коммерческий рейс из села Мильково в Оссору. Пилоты перестали выходить на связь 19 декабря, их нашли спустя три дня.