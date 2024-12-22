Вырыли яму, жгли топливо. Как экипажу Ан-2 удалось выжить

Экипаж упавшего на Камчатке Ан-2 до спасения ночевал в яме, пропитанной бензином

Члены экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-2 на Камчатке в ожидании спасательной группы ночевали в пропитанной бензином яме и питались один раз в день. Об этом спасенные рассказали «Известиям» .

«Выкопали яму, чтобы в ней ночевать. Прямо под крылом самолета, она бензином пропиталась», — отметили они.

Мужчины добавили, что разводили огонь внутри самолета, поскольку сильный ветер дул снаружи. У них также было немного продуктов, поэтому питались они раз в день.

О пропаже самолета Ан-2 стало известно еще 19 декабря. Борт летел с коммерческим грузом в поселок Оссору из села Мильково. Спасатели начали поиски, но спустя несколько часов прекратили их из-за плохой погоды.

Утром 22 декабря стало известно об обнаружении Ан-2 с выжившими — командиром Андреем Гордеевым, вторым пилотом Евгением Митасовым и пассажиром с коммерческим грузом.