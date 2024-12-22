Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2 с выжившими

На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, на месте оказались выжившие. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте» .

«Борт найден. Люди живые. Точное состояние сказать не могу пока. Сейчас будем эвакуировать», — сказал он.

На борту пропавшего самолета находились командир Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов и пассажир. Это была коммерческая перевозка груза.

Поиски воздушного судна велись три дня с участием наземной группы из шести сотрудников МЧС на снегоходах и двух спасательных вертолетов Ми-8. Маршрут пропавшего борта пролегал из села Мильково в село Оссора, а затем с посадкой на площадку Аметистовое.

Самолет эксплуатируется уже 36 лет. До этого он летал в Орловской области, а в 2017 году его передали компании «Лайт Эйр». Сейчас у него другой эксплуатант — компания ООО «Фаеравиа».

По словам министра, выживших людей уже отправили в Мильково, они вылетели на Ми-8.

Ранее сообщали, что дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пропавшим самолетом.