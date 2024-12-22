Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2 с выжившими
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, на месте оказались выжившие. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».
«Борт найден. Люди живые. Точное состояние сказать не могу пока. Сейчас будем эвакуировать», — сказал он.
На борту пропавшего самолета находились командир Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов и пассажир. Это была коммерческая перевозка груза.
Поиски воздушного судна велись три дня с участием наземной группы из шести сотрудников МЧС на снегоходах и двух спасательных вертолетов Ми-8. Маршрут пропавшего борта пролегал из села Мильково в село Оссора, а затем с посадкой на площадку Аметистовое.
Самолет эксплуатируется уже 36 лет. До этого он летал в Орловской области, а в 2017 году его передали компании «Лайт Эйр». Сейчас у него другой эксплуатант — компания ООО «Фаеравиа».
По словам министра, выживших людей уже отправили в Мильково, они вылетели на Ми-8.
Ранее сообщали, что дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пропавшим самолетом.