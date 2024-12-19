Самолет Ан-2 пропал на Камчатке

На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора

На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети « ВКонтакте » сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

«Осуществлявший коммерческую перевозку груза борт Ан-2 пропал на маршруте Мильково-Оссора. Пассажиров на борту, по предварительным данным, нет. Сработал аварийный датчик», — написал он.

Источник РИА «Новости» с экстренных службах добавил, что всего на борту находились три члена экипажа, но без пассажиров.

В Камчатской транспортной прокуратуре сообщили РИА «Новости», что ведомство по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2 начало проверку.

«Связь с воздушным судном Ан-2 была утеряна около 13:00 по камчатскому времени. В установленный срок воздушное судно не прибыло в пункт назначения, стартовали спасательные мероприятия», — отметили в пресс-службе.

В сентябре самолет Ан-2 рухнул в Московской области.